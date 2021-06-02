Вот уже несколько месяцев ходят слухи о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка.
Данную информацию в интервью Дмитрию Гордону на его YouTube-канале прокомментировал продюсер 47-летнего артиста Юрий Никитин.
Он пояснил, что в период активной концертной деятельности у Андрея было по 30, 40 и даже 50 выступлений в месяц, сообщает KURSK. COM. Такой напряжённый график негативно отразился на здоровье звезды.
"Его организм требовал отдыха. Это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает", — пояснил Никитин.
Продюсер отметил, что восхищается невероятным талантом и личными качествами Данилко.
"Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду", — отметил собеседник Гордона.
В настоящее время Данилко занимается своим здоровьем. В следующем месяце он уже планирует вернуться на сцену.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?