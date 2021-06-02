Продюсер Верки Сердючки рассказал, куда пропал Андрей Данилко

Вот уже несколько месяцев ходят слухи о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка.

Данную информацию в интервью Дмитрию Гордону на его YouTube-канале прокомментировал продюсер 47-летнего артиста Юрий Никитин.

Он пояснил, что в период активной концертной деятельности у Андрея было по 30, 40 и даже 50 выступлений в месяц, сообщает KURSK. COM. Такой напряжённый график негативно отразился на здоровье звезды.

"Его организм требовал отдыха. Это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает", — пояснил Никитин.

Продюсер отметил, что восхищается невероятным талантом и личными качествами Данилко.

"Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду", — отметил собеседник Гордона.

В настоящее время Данилко занимается своим здоровьем. В следующем месяце он уже планирует вернуться на сцену.

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