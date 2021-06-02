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С комика Соболева требуют 85 млн рублей за неудачную шутку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Комик был втянут в судебную тяжбу, инициатор которой требует у юмориста огромную сумму, уверяя, что он испортил его репутацию необдуманной шуткой.

С комика Соболева требуют 85 млн рублей за неудачную шутку

В судебное противостояние со стендап-комиком Ильёй Соболевым вступил юрист из Тольятти Леонид Тарантов.

Мужчина убеждён, что резидент Соmеdу Сlub нанёс огромный урон его чести и достоинству.

Инцидент произошёл несколько лет назад. Соболев в YouTube-шоу "Можно ваш телефончик?" выбрал случайный контакт в телефоне своего гостя.

Шутка состояла в том, чтобы отправить незнакомому человеку аудиосообщение довольно провокационного содержания. Шутка касалась сексуальной ориентации. При этом лицо мужчины было показано на экране, равно как и его имя и фамилия.

Объект шутки не оценил юмор и потребовал от комика 85 миллионов рублей компенсации.

Соболев считает, что запрашиваемая сумма — неадекватное требование.

Юморист пытался урегулировать проблему в досудебном порядке, предлагая мужчине вырезать из шоу эпизод, ставший причиной судебного иска, однако тот остался при своём мнении.

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Шоу "Можно ваш телефончик?"
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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