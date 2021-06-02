Любимый художник-постановщик Пугачёвой и Киркорова впал в кому

В этом году Борису Краснову, к услугам которого прибегали звёзды первой величины, исполнилось 60 лет.

Здоровье известного сценографа подкосили два инсульта. Первый удар был тяжелейший и мог стоить художнику жизни, однако европейские врачи сумели спасти Краснову жизнь.

В 2011 году у него отнялись левые конечности, поэтому он с трудом передвигался с тростью.

Второй удар случился около месяца назад, в результате которого деятель шоу-бизнеса оказался полностью обездвижен.

Борис Краснов был в срочном порядке госпитализирован в одну из столичных клиник. Художник-постановщик впал в кому. За его жизнь борются медики.

"Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь", — рассказал "СтарХиту" близкий друг сценографа, кутюрье Димитрий Демин.

Борис Краснов сотрудничал со многими знаменитостями. С ним с удовольствием работали Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон и другие. Особенно ценили талант Краснова Алла Пугачёва и Филипп Киркоров.

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