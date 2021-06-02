Погребняк рассказала о реальных отношениях Бузовой с Манукяном

Супруга футболиста Павла Погребняка и близкая подруга Ольги Бузовой убеждена, что знает ответ на интересующих всех вопрос об отношениях звезды "Дома-2" и блогера Давида Манукяна.

Ольга Бузова объявила о разрыве с Давидом Манукяном в конце января этого года.

То, что история любви закончилась так внезапно, навела публику на мысль о том, что роман Ольги с Давой был не больше чем как хорошо спланированной PR-кампанией.

Этот вопрос до сих пор мучает общественность. Разрешить недоумения поклонников поющей ведущей помогла близкая подруга Ольги Мария Погребняк.

Супруга футболиста без раздумий сказала, что отношения Бузовой и Давы были скреплены любовью, а не контрактом.

"Оля не стала бы никогда брать деньги, чтобы с кем-то играться в любовь. Это 100%. Я Олю знаю восемь лет. Если она любит, то она любит", — объяснила Мария Погребняк в YouTube-шоу "Лучше — правду с Суреном Каграмановым".

Погребняк понимает, почему публика так интерпретирует роман Ольги. Светская львица думает, что причина таких подозрений состоит в том, что Бузова превратила свою жизнь в шоу.

"У обычного человека не хватит сил и времени, сколько работает Оля, участвуя в самых разных проектах", — отмечает Мария Погребняк.

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