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Лоза прокомментировал новость о романе Данко и Сотниковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автор хита "Плот" Юрий Лоза отреагировал на слова певца Данко, который признался, что отношения с актрисой Верой Сотниковой были для него самыми запоминающимися.

Лоза прокомментировал новость о романе Данко и Сотниковой

Известие об отношениях исполнителя Данко с Верой Сотниковой стало для многих неожиданностью.

Певцу на момент знакомства с актрисой было 19 лет. Сотниковой, которая сама проявила инициативу и пригласила к себе начинающего певца, было тогда тридцать лет.

Юрий Лоза выразил своё мнение по поводу романа звёзд.

"Вот у меня не было секса с Верой Сотниковой. А у него может быть, действительно не было более ярких впечатлений в жизни, почему нет, это же естественно. Кто-то помнит первую поездку на велосипеде, кто-то первый секс, кто-то ещё что-то, — цитирует слова Лозы NEWS. ru.

Маститый музыкант рассказал о своей супруге, яркость отношений с которой, по его словам, не блекнет с годами.

"А самый бурный роман у меня был с женой, он и сейчас продолжается… Есть понятие "увлечение", есть понятие "любовное приключение", а есть понятие "любовь". Любовь — это очень много: совместные воспоминания, родство душ. Уж точно гораздо больше, чем просто секс, который никогда не восполнит всей полноты, которую даёт любовь. Я не верю, что бывает просто секс, который круче, чем секс с любимым человеком, — отметил Юрий Эдуардович.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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