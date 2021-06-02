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Максим Галкин прокомментировал новость о штрафе в ПФР

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Аллы Пугачёвой очень болезненно отнесся к информации, которую распространили российские СМИ. Юморист дал совет людям, цитируя писателя Михаила Булгакова: "Не читайте советских газет по утрам!"

Максим Галкин прокомментировал новость о штрафе в ПФР

Максим Галкин в видеообращении в Instagram рассказал о своей реакции на фейковую новость одного Telegram-канала.

Интернет-источник ранее сообщил, что Пенсионный Фонд России отсудил у юмориста четыре тысячи рублей, которые он якобы задолжал государственной структуре.

Супруг Примадонны объяснил, что насторожился, увидев, что на него обрушился шквал звонков от журналистов.

Максим Галкин полез в интернет и увидел, что в топе Яндекса стоит новость о его суде с ПФР.

Пародист решил разом разъяснить ситуацию, записав подробное видео, в котором объясняет происходящее.

Со свойственным артисту юмором Максим рассказал, что на него с осуждением посмотрел его знакомый пенсионного возраста, который делает в его саду освещение. Мужчина укорил знаменитость, отметив, что взносы в Пенсионный фонд необходимо платить.

Галкин выяснил, что специалист по электрике услышал новость о его задолженности по радио, в правдивость информации которого он свято верит.

"Дурацкая ситуация сидишь дома, никого не трогаешь… Бегай теперь по изданиям. Доказывай с бумажками, что ты всё заплатил. Кто тебе теперь поверит. Радио сказало! Telegram-канал напечатал", — с горькой иронией отмечает супруг Примадонны, отметив, что не хочет затевать судебные тяжбы с клеветниками только потому, что ему жалко своего времени.

Звёзды шоу-бизнеса поддержали в комментариях своего коллегу.

"Утром в газете, вечером в куплете", — написала Алика Смехова.

"Максим, вам просто сильно повезло, что только про 4000! Не самый креативный человек сочинял. Хорошего настроения! У нас уже хорошее после этого рассказа!" — оставила комментарий под видео Марина Зудина.

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Максим Галкин. Сегодня у нас клуб юного электрика! Гарик в восторге
Автор: Елена Былкина
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