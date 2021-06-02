Татьяна Брухунова решила заработать на рекламе телогреек

Пандемия COVID-19 нанесла мощный удар по доходам многих звёзд российского шоу-бизнеса. Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова не стали исключением.

Из-за временных ограничений и отмены концертов благосостояние артистов ухудшилось, поэтому они не могут позволить себе вести прежнюю роскошную жизнь.

Молодая супруга Евгения Вагановича нашла выход из ситуации и теперь зарабатывает на рекламе одежды, в том числе телогреек, сообщает издание "Sobesednik.ru".

Она публикует рекламные сообщения в сообществах блогеров в социальных сетях. На своей странице в Instagram Брухунова предлагает рекламу любых товаров и услуг. Однако у девушки есть предпочтения — она готова взяться за рекламу товаров, имеющих отношение к материнству, моде, нумерологии, психологии и индустрии красоты.

"Блог растет, на рекламу хожу регулярно, — поясняет Татьяна. — Реакция на сторис — огонь. Мегаактивная аудитория", — пишет она.

Татьяна предупреждает, что не работает по бартеру. За рекламу ей нужна оплата наличными.

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