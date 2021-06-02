У певца Витаса родился третий ребёнок

42-летний музыкант, прославившийся благодаря своему уникальному фальцету, разместил в Instagram трогательные кадры со своей новорождённой дочкой.

Популярный певец латышского происхождения Виталий Грачев (настоящее имя Витаса), в третий раз стал отцом.

Певец, обладающий выдающимся голосом, в своём микроблоге поделился с поклонниками радостной новостью.

"Знакомьтесь, Алиса!" — написал под снимком исполнитель.

Оказалось, что девочка появилась на свет ещё 18 мая, однако певец только теперь решил рассказать о прибавлении в семействе.

На коротком видео Витас качает в руках крохотную наследницу.

Подписчики принялись поздравлять певца.

"Ты теперь многодетный папа и имеешь право на льготы. Коммуналка, Парковки и тд"; "Алиса, приветствую вас, благослови вас Бог, чтобы вы вырастали красивой и здоровой и чтобы Ангелы всегда защищали вас"; "Привет Алиса!!! Добро пожаловать в мир!" — комментировали новость в Сети.

Виталий Грачев женат уже пятнадцать лет. В браке с женой Светланой Гранковской артист воспитывает троих детей. Старшей дочери Алле уже тринадцать лет, сыну Максиму — шесть.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.