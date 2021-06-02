42-летний музыкант, прославившийся благодаря своему уникальному фальцету, разместил в Instagram трогательные кадры со своей новорождённой дочкой.
Популярный певец латышского происхождения Виталий Грачев (настоящее имя Витаса), в третий раз стал отцом.
Певец, обладающий выдающимся голосом, в своём микроблоге поделился с поклонниками радостной новостью.
"Знакомьтесь, Алиса!" — написал под снимком исполнитель.
Оказалось, что девочка появилась на свет ещё 18 мая, однако певец только теперь решил рассказать о прибавлении в семействе.
На коротком видео Витас качает в руках крохотную наследницу.
Подписчики принялись поздравлять певца.
"Ты теперь многодетный папа и имеешь право на льготы. Коммуналка, Парковки и тд";
"Алиса, приветствую вас, благослови вас Бог, чтобы вы вырастали красивой и здоровой и чтобы Ангелы всегда защищали вас";
"Привет Алиса!!! Добро пожаловать в мир!" — комментировали новость в Сети.
Виталий Грачев женат уже пятнадцать лет. В браке с женой Светланой Гранковской артист воспитывает троих детей. Старшей дочери Алле уже тринадцать лет, сыну Максиму — шесть.
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