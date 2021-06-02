Почему у легендарной балерины Майи Плисецкой нет могилы

Народная артистка СССР и прима Большого театра ушла из жизни шесть лет назад в Мюнхене.

Прах народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой не предан земле и находится дома у её супруга 87-летнего композитора Родиона Щедрина.

Прима Большого театра умерла в мае 2015 года в Германии на 90-м году жизни от инфаркта. У артистки нет могилы ни в России, ни в Германии.

Перед кончиной она озвучила свою волю. В завещании прописано, как следует оргагизовать её похороны и поступить с её прахом.

Балерина попросила провести свои похороны скромно. Гражданскую панихиду посетили только самые близкие люди.

Поклонники балерины сетуют на то, что у легендарной артистки нет даже символического надгробия, куда бы люди могли бы приносить цветы.

Согласно волеизъявлению танцовщицы, с её прахом не нужно ничего делать до тех пор, пока её супруг не отправится в мир иной вслед за ней.

"Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", — приводит желание балерины "Дни.ру".

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