Ургант пошутил про купание Лукашенко в Чёрном море в Сочи

В своём вечернем шоу телеведущий Иван Ургант дал инструкции людям, переодетым в дельфинов. Звезда ТВ объяснил специально обученным гражданам, как нужно правильно кружить вокруг яхты, на которой глава Белоруссии вышел в море вместе с Владимиром Путиным.

Деловитым тоном Иван Ургант отметил, что лжедельфинам нужно сделать тройное сальто, подплывая к судну с президентами и снова уйти под воду.

Одному из инструктируемых мужчин Ургант позволил "делать фонтан".

Найти яхту, как уверил ведущий, будет несложно, так как "она там одна, а под ней ядерный подводный крейсер".

"Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают", — объяснил Ургант

Телеведущий сам намерен переодеться в чайку, чтобы с неба "точно попасть" в Лукашенко.

Шутки Урганта были основаны на том, что Лукашенко во время переговоров с Путиным в Сочи откликнулся на приглашение коллеги и поплавал в Чёрном море.

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