Накануне в Сети разразился скандал по поводу необычного выступления звезды "Дома-2" в Волгограде. Публика предположила, что Ольга Бузова вышла на сцену в нетрезвом виде. Сама поющая ведущая с гневом опровергла подобные догадки.
Знаменитость ранее отмечала, что в СМИ сочиняют небылицы о том, что она требует от организаторов своих концертов какой-то неимоверной роскоши.
Ходили слухи, что в списке требований к содержимому гримёрки Ольги значатся кальян и элитный алкоголь.
Бузова объяснила, что ничем подобным её на концертах не балуют. Наоборот, звезда отметила, что весьма скромна в своих просьбах к организаторам её выступлений.
В качестве доказательств правдивости своих слов Ольга сняла видео в сторис Instagram, в котором наглядно продемонстрировала, какими продуктами заполняется её гримёрка согласно её райдеру (перечень условий и требований, предъявляемых артистом или музыкантом к организаторам выступлений — прим. ред).
"Показываю вам свой "ультрадорогой" уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты — но это просто потому, что сегодня первый день лета — физалис, сыр, хлебушек, водичка", — перечислила знаменитость продуктовый набор, который можно приобрести в обычных сетевых магазинах.
Звезда показала также конфеты, однако отметила, что не просила их приносить, так как не ест сладкого.
"Овощи, мёд обязательно, листья салата… Тапки, халат и полотенца. Вот мой райдер. Ну, влажные салфетки ещё просим", — завершила свой перечень Ольга.
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