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Ольга Бузова показала свой скромный райдер на грани аскезы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Накануне в Сети разразился скандал по поводу необычного выступления звезды "Дома-2" в Волгограде. Публика предположила, что Ольга Бузова вышла на сцену в нетрезвом виде. Сама поющая ведущая с гневом опровергла подобные догадки.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Знаменитость ранее отмечала, что в СМИ сочиняют небылицы о том, что она требует от организаторов своих концертов какой-то неимоверной роскоши.

Ходили слухи, что в списке требований к содержимому гримёрки Ольги значатся кальян и элитный алкоголь.

Бузова объяснила, что ничем подобным её на концертах не балуют. Наоборот, звезда отметила, что весьма скромна в своих просьбах к организаторам её выступлений.

В качестве доказательств правдивости своих слов Ольга сняла видео в сторис Instagram, в котором наглядно продемонстрировала, какими продуктами заполняется её гримёрка согласно её райдеру (перечень условий и требований, предъявляемых артистом или музыкантом к организаторам выступлений — прим. ред).

"Показываю вам свой "ультрадорогой" уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты — но это просто потому, что сегодня первый день лета — физалис, сыр, хлебушек, водичка", — перечислила знаменитость продуктовый набор, который можно приобрести в обычных сетевых магазинах.

Продуктовый набор из райдера Бузовой
Продуктовый набор из райдера Бузовой

Звезда показала также конфеты, однако отметила, что не просила их приносить, так как не ест сладкого.

"Овощи, мёд обязательно, листья салата… Тапки, халат и полотенца. Вот мой райдер. Ну, влажные салфетки ещё просим", — завершила свой перечень Ольга.

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Автор: Елена Былкина
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