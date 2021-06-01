Невестка Валерии опровергла слухи об увеличении губ

Губы невестки Валерии уже давно являются предметом обсуждения подписчиков. Многие считали, что Лиана делала операцию по увеличению губ.

Однако оказалось, что невестка Валерии, наоборот, делала операцию по уменьшению размера этой части лица.

Также девушка объяснила, почему старается не показывать фото ребёнка посторонним. Фолловеры считали, что Лиана боится "сглаза". Но на самом деле молодые родители не хотят, чтобы фанаты пристально рассматривали их дочь.

Пользователи соцсетей часто копируют снимки, а потом обсуждают достоинства и недостатки во внешности детей. Лиану Шульгину пугает такое времяпрепровождение подписчиков.

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