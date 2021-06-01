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Машная рассказала о вынужденном обмане в шоу Елены Малышевой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезде фильма "Гардемарины, вперед!" актриса Ольга Машная приняла участие в программе Елены Малышевой "Жить здорово" и поведала о неприятном инциденте, который произошёл с ней на передаче.

Машная рассказала о вынужденном обмане в шоу Елены Малышевой

56-летняя актриса благодаря программе Первого канала узнала об угрозе, которая нависла над её здоровьем.

Во время прямого эфира теледоктору пришлось соврать зрителям, чтобы медики скорой помощи не помешали вести ей программу.

Елена Малышева несколько раз пыталась измерить давление своей звёздной гостье, однако тонометр сломался во время измерительной процедуры. Причиной поломки стало то, что давление у артистке угрожающе зашкаливало.

"Прибор сломался, потому что давление зашкалило. Елена мне говорит: "Вы понимаете, мне сейчас нужно соврать. Или вас должна увезти скорая помощь", — рассказала актриса в эфире программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Предупреждение ведущей шоу "Жить здорово" повлияло на отношение Ольги Машной к собственному здоровью. Елена Васильевна убедила артистку в том, что если она не будет бережнее относиться к себе, то в скором времени её ждёт малоподвижный образ жизни, в лучшем случае с тростью.

Главным врагом оказался лишний вес, который способствует развитию гипертонии.

Машная с гордостью отметила, что за месяц сумела скинуть десять килограммов. Она сообщила, что не бросает борьбу с лишними килограммами, стараясь следовать советам телевизионного медика.

Примечательно, что в шоу "Жить здорово" периодически происходят казусы с измерительными приборами. Ранее зрители заметили, что в программе показали вверх ногами показание глюкометра.

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Автор: Елена Былкина
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