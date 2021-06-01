Брежневу и Меладзе осудили за корпоратив в Минске под началом сына Лукашенко

Вера Брежнева и Валерий Меладзе выступили на частном корпоративе в столице Белоруссии. Выяснилось, что частное мероприятие в ресторане "Лебяжий" было организовано сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

Как сообщил белорусский оппозиционный Telegram-канал "МотолькоПомоги", в минском ресторане "Лебяжий" прошла частная вечеринка, инициатором проведения которой стал старший наследник лидера Белоруссии Виктор Лукашенко.

На корпоративе спели Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Эмин Агаларов и Григорий Лепс.

Это мероприятие не осталось без внимания со стороны интернет-пользователей Белоруссии. Российских звёзд осудили за их "гастроли" в Минске.

После нападок в социальных сетях Вера Брежнева и Валерий Меладзе вынуждены были отключить возможность писать комментарии под своими последними публикациями.

Представители Брежневой и Меладзе объяснили журналистам "Открытых медиа", что исполнители действительно дали концерт в Белоруссии, однако, по их словам, они не знали о том, что корпоратив мог быть как-то связан с Виктором Лукашенко.

Менеджеры артистов уверили, что организаторы обозначили встречу с артистами как корпоратив телеканала "Жара".

"Нам было сказано, что это корпоратив телеканала "Жара". А потом появилась эта информация в интернете. Мы сами, мягко говоря, удивлены. Но у нас нет повода не доверять организаторам", — цитирует слова концертного директора Брежневой "Открытые медиа".

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