Стало известно, с каким диагнозом госпитализировали Марину Федункив

Звезда Comedy Woman и сериала "Реальные пацаны" накануне оказалась в больнице, где её прооперировали.

Выяснилось, что у 49-летней комедийной актрисы Марины Федункив имеются проблемы с коленными менисками.

СМИ сообщали, что у звезды будто бы "отказывают ноги", поэтому для передвижения ей требуются костыли.

О состоянии артистки рассказал её помощник Игорь Ковалёв.

"Марина перенесла плановую операцию. Ничего у неё не отказывает, ни руки, ни ноги. Через две недели она уже сможет ходить, танцевать. Но, как и любому человеку, ей нужен восстановительный период", — цитирует слова Ковалева News. ru.

Недавно Федункив стала гостьей "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской.

Генетический анализ показал, что у актрисы имеются заболевания, о которых она даже не подозревала.

Выяснилось, что у юмористки есть риск нарушения усвоения фолиевой кислоты, что ведёт к выраженному атеросклерозу, гипертонии и другим проблемам со здоровьем.

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