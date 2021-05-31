"Хамство я не терплю": Долина ответила хейтерам после скандала с Валей Карнавал

Неадекватные хейтеры засыпали Ларису Долину негативными комментариями после её конфликта Валей Karna. val на шоу "Музыкалити".

Певица раскритиковала вокальные данные молодой звезды и осудила её за то, что она не знает имена известных эстрадных исполнителей.

Общественность разделилась на два лагеря: кто-то выступил в защиту начинающей певицы, а кто-то занял сторону Ларисы Долиной.

Лариса Александровна до сих пор получает угрозы и оскорбления в свой адрес. Устав от хейтеров, она записала видеообращение и опубликовала его на своей странице в Instagram.

"Я сравнила пение Панайотова и Вали Karna. val — это только сравнение. Я обсуждала пение, а не личности. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. То, что вы пишете мне эти оскорбления, в гробу меня видите, желаете мне смерти — пусть всё это останется на вашей совести", — заявила Лариса Александровна.

Долина заявила, что люди, которые хотят стать певцами, должны грамотно подходить к этому вопросу, так как даже скромные вокальные данные можно развить, если заниматься с опытными педагогами.

Звезда решила заблокировать надоедливых хейтеров.

"Ваши музыкальные вкусы с возрастом поменяются — я вам этого искренне желаю. А пока убираю вас с моей страницы. Потому что хамство и злобу я не терплю", — сказала она.

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