Потерявшая половину состояния Успенская написала завещание

Любовь Успенская написала завещание. Об этом в эфире программы "Звёзды сошлись" рассказала адвокат певицы Елена Сенина.

Успенская более 30 лет замужем за бизнесменом Александром Плаксиным. По закону супруги наследуют имущество друг друга после смерти в случае отсутствия завещания. Но после того как супруг звезды отсудил у неё половину состояния, которое оценивается в 200 млн рублей, она составила завещание.

"Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание", — пояснила Сенина.

Получив половину имущества, супруг Успенской тайно оформил на себя и её квартиру в Лос-Анджелесе, стоимостью около 100 млн рублей. Королева русского шансона долго пыталась разделить имущество с супругом и теперь угрожает ему уголовной ответственностью.

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