Гарик Харламов отдыхает в Сочи с парнёршей по сериалу "Гусар"

Общественность считает, что Гарик Харламов уже не скрывает свои отношения с Екатериной Ковальчук.

Слухи о романе резидента Comedy Club Гарика Харламова с коллегой по комедийному сериалу ТНТ "Гусар" Екатериной Ковальчук разгорелись с новой силой.

Поводом для новых домыслов стало путешествие юмориста с актрисой в курортный город Краснодарского края. Звёзды в компании солитов группы Little Big — Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской — расслабились в спа-комплексе на Красной поляне в Сочи.

Знаменитости снимали видео как они релаксируют, принимая расслабляющие ванны.

Видео распространила в Сети Ксения Собчак, которая ранее заявляла, что у Ильи Прусикина роман с Софьей Таюрской

"Гарик уже больше года встречается с актрисой Екатериной Ковальчук. Ребята познакомились на съемках сериала "Гусар" и более не расставались. Уделять друг другу внимание актеры стали еще до расставания Харламова с Асмус: именно Гарик первым принял решение подать документы на развод", — сообщает Telegram-канал "Курятник".

Это не первый совместный отдых Харламова и Ковальчук. Ранее парочку видели в Сочи осенью 2020 года.

Интернет-пользователи отмечают, что звезда сериала "Гусар" Екатерина Ковальчук по типажу очень напоминает экс-супругу Гарика Кристину Асмус.

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