Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене. Звезда "Дома-2", с трудом выговаривая слова, предъявляла претензии то к оператору, то к некоторым зрителям. Длинные паузы между словами и несвязная речь заставили публику подозревать, что Ольга вышла на сцену "подшофе".

Видео с волгоградского концерта Бузовой стремительно разлетелось по Сети. Без внимания поведение Бузовой не оставила и Ксения Собчак.

Журналистка не упускает случая потроллить свою бывшую коллегу по "Дому-2". Ранее Ксения Анатольевна пародировала заявление Ольги о расставании с её бойфрендом Давидом Манукяном.

Теперь Собчак разместила в своём Telegram-канале финальную речь Ольги с её выступления в Волгограде.

На видео у Бузовой заплетался язык. Звезда призналась, что ей 35 лет и что она дура.

Именно это фрагмент весьма необычного выступления Ольги больше всего позабавил Собчак.

"Чем не тост", — подписала журналистка кадры с концерта Бузовой в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Интернет-пользователи стали размышлять о том, как Бузова объяснит своё странное поведение на концерте.

"Она скажет, что ей было плохо, но она так сильно любит свою аудиторию, что даже при плохом самочувствии вышла", — предположили в Сети.

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