Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару

Народная артистка СССР София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель "Вилла София", который расположен в Ялте. О своём намерении стать владелицей шикарной гостиницы заявила певица Слава.

Певица Слава

Недвижимость в Крыму именитая певица изначально планировала продать за 25 миллиона евро. Сейчас она готова уступить своё бизнес-детище за 23 миллиона.

В переводе на рубли отель обойдётся покупателю почти в два миллиарда.

Певице Славе приглянулась фешенебельная гостиница в Ялте, принадлежащая Софии Михайловне.

Исполнительница хита "Одиночество — сволочь" объясняет, что планирует разжиться нужной суммой денег в концу горячего летнего сезона.

"Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить", — заявила Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы Славы) в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Исполнительница предпочитает вкладывать средства в недвижимость, объясняя это тем, что имеет особенное чутьё, позволяющее ей приобретать квадратные метры, которые непременно возрастут в цене.

Ранее певица купила седьмую по счёту квартиру в центре Москве за сто миллионов рублей.

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