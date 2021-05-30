EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мальта открывает границы: выработан коллективный иммунитет
Принц Уильям опасается новых скандальных заявлений Гарри
Комаровский призвал кормящих грудью женщин сделать прививку от COVID-19
Экономист прогнозирует повышение пенсионных выплат
Борис Джонсон тайно женился на 33-летней Кэрри Саймондс
Пандемия COVID-19 возродила интерес россиян к дачам и огородам
"Политическая" икра: кто раскручивается за счет героев-чернобыльцев из Москвы
Большинство россиян не хотят заводить детей из-за отсутствия денег
В Австралии обнаружили яйцо вымершего карликового эму

Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР София Ротару пару лет назад выставила на продажу свой отель "Вилла София", который расположен в Ялте. О своём намерении стать владелицей шикарной гостиницы заявила певица Слава.

Певица Слава
Певица Слава

Недвижимость в Крыму именитая певица изначально планировала продать за 25 миллиона евро. Сейчас она готова уступить своё бизнес-детище за 23 миллиона.

В переводе на рубли отель обойдётся покупателю почти в два миллиарда.

Певице Славе приглянулась фешенебельная гостиница в Ялте, принадлежащая Софии Михайловне.

Исполнительница хита "Одиночество — сволочь" объясняет, что планирует разжиться нужной суммой денег в концу горячего летнего сезона.

"Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить", — заявила Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы Славы) в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Исполнительница предпочитает вкладывать средства в недвижимость, объясняя это тем, что имеет особенное чутьё, позволяющее ей приобретать квадратные метры, которые непременно возрастут в цене.

Ранее певица купила седьмую по счёту квартиру в центре Москве за сто миллионов рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вилла София
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей
Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети
Мальта открывает границы: выработан коллективный иммунитет
В чем секрет обаяния "Тетриса"?
Принц Уильям опасается новых скандальных заявлений Гарри
Комаровский призвал кормящих грудью женщин сделать прививку от COVID-19
Экономист прогнозирует повышение пенсионных выплат
Борис Джонсон тайно женился на 33-летней Кэрри Саймондс
Пандемия COVID-19 возродила интерес россиян к дачам и огородам
"Политическая" икра: кто раскручивается за счет героев-чернобыльцев из Москвы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб

Юморист Михаил Галустян разместил на своей страничке в Instagram фрагмент номера КВН, который показался подписчикам провидческим и актуальным в связи с последними событиями в Белоруссии.

Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
Мир. Новости мира
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
Российский шоу-бизнес
Друг Андрея Панина уверен, что актёра убили
Новости Белоруссии
Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 30 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Игорь Коротченко: без России Армению расколят как орех
Российский шоу-бизнес
Макеева показала сказочно прекрасные снимки со своей свадьбы
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников