Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова

Елена Проклова не перестаёт удивлять общественность своими откровенными признаниями. Недавно в эфире передачи "Прямой эфир" актриса сделала ещё одно шокирующее заявление.

Андрей Малахов и гости студии пытались раскрыть обстоятельства появления на свет Сергея Шипотько - музыканта из Санкт-Петербурга, который утверждал, что является внебрачным сыном Александра Абдулова.

Проклова заявила, что у актёра не могло быть никаких внебрачных детей, потому что он бесплоден.

По словам актрисы, многие женщины, которые были рядом с Абдуловым, мечтали родить от него ребёнка, но им было известно, что это невозможно.

Супруга покойного актёра отказалась комментировать всплывшую информацию. Сам же Сергей Шипотько заявил, что не претендует на наследство звезды советского кинематографа. Мужчина сказал, что он очень одинокий человек и хотел бы найти семью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.