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Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выступление Ольги Бузовой в Волгограде показалось зрителям необычным. Особенно публике запомнилась финальная речь звезды. Многим показалось, что Ольга на сцене была не совсем трезва.

Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети

Ольга Бузова — персона, к которой приковано общественное внимание. Каждый жест и поступок поющей ведущей вызывает особенно строгую оценку аудитории.

Своё выступление в Волгограде Ольга превратила в очень непосредственное общение со зрителем. Бузова часто обращалась к аудитории, с трудом выговаривая некоторые слова.

Дерзкий интерактив представительницы селебрити уже вызвал бурные обсуждения в Сети. 

Звезду возмутило, что не все камеры нацелены на неё, поэтому отчитала оператора, который позволил себе снимать что-то кроме неё.

"Для вас важно снимать меня! Вы куда пошли?!" — сказала Ольга оператору.

Потом экс-ведущая "Дома-2" отчитала зрителей, которые недостаточно чётко выполняют её указание поднять руки и сложить из ладоней сердечко.

"На сцене выступает для вас Ольга Бузова, которая считает, что при любой непонятной ситуации нужно просто выключить мозг!" — отметила знаменитость.

Казалось, что Ольга действительно не очень обдумывала свои слова.

Завершила своё незабываемое выступление Бузова смелым признанием.

"Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет и я дура" — заявила звезда.

Злопыхатели тут же стали делать предположения, что Ольга была немного во хмелю. На это указывали длинные паузы между предложениями и довольно бессвязная речь.

Коллеги Ольги по "Дому-2" с удовольствием делились кадрами с Бузовой в Сети.

Видео с Ольгой уже запостили Ксения Собчак в своём Telegram-канале и Рустам Солнцев в Instagram.

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Ольга Бузова отжигает в Волгограде !!! кажется ей хорошо
Автор: Елена Былкина
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