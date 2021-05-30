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Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Свадебная церемония певицы Азизы с её возлюбленным из Италии по имени Алессандро буде проходить иначе, чем планировалось изначально.

Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей

Возлюбленные планировали потратить на проведение мероприятия 15 миллионов рублей, но позднее Азиза решила, что такие расходы чрезмерны.

"Зачем такие деньги тратить на торжество? Сейчас не время шиковать!" — возмутилась Азиза.

По словам Алессандро, в организации торжества примут участие друзья и знакомые. Они возьмут на себя часть расходов. Точная дата бракосочетания неизвестна. Будущие супруги собираются подать заявление в ЗАГС через неделю.

Известно только то, что свадьба состоится в Сергиевом Посаде.

Посуду на свадьбу предоставит один из петербургских заводов Санкт-Петербурга. За музыкальное сопровождение будет отвечать эстрадно-симфонический оркестр Александра Клевицкого. Цветочным оформлением займутся флористы из Сергиева Посада.

По словам Алессандро, большую часть продуктов и восточных сладостей привезут из Узбекистана. Друзья Азизы из Краснодарского края тоже помогут организовать свадьбу, сообщает издание "Собеседнику".

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Автор: Снежана Шахова
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