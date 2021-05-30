"Охомутала мужика": невесту Ивана Краско подозревают в корыстных целях

Новая избранница Ивана Краско претендует на его дачу стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом в интервью изданию "Газета.Ru" сообщил арт-директор актёра Вячеслав Смородинов.

Он убежден, что возлюбленная 90-летнего артиста преследует корыстные цели.

Напомним, что Краско снова решил связать себя узами брака. Его избранницей стала 42-летняя поклонница по имени Наталья.

"Она очень давит на Ивана Ивановича и хочет как можно быстрее получить его фамилию. Хочет ли он этого? Я не сказал бы, что да, но и не сказал бы, что нет. Он в таком возрасте, что сам не понимает, хочет ли он жениться <…> Охомутала мужика, можно так сказать" — сообщил Смородинов.

Также он рассказал, что до пандемии коронавируса проводилась оценка дачи артиста — её стоимость составила более шести миллионов рублей. Смородинов подозревает, что Наталья имеет виды на недвижимость Краско, так как кроме этой дачи и участка, у Ивана Ивановича больше ничего нет.

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