Макеева показала сказочно прекрасные снимки со своей свадьбы

Анастасия Макеева сочеталась браком с разведённым отцом четверых детей Романом Мальковым. Свадебное торжество, которое устроила актриса, не могло омрачиться нападками хейтеров, которые по-прежнему считают артистку коварной разлучницей.

Анастасия Макеева

Анастасия Макеева устроила себе сказочную свадьбу, достойную диснеевских историй про принцесс.

Ранее актриса примерила на себя роль русалочки, организовав невероятную фотосессию с возлюбленным в бассейне.

Невеста ранее утверждала, что вышла замуж под водой, однако, как оказалось, часть свадьбы была всё же "сухопутной".

Об этом можно судить по снимкам, которые разместила в своём микроблоге актриса.

Анастасия предстала в роли художницы, рисуя сиреневые цветы, которые свисали у неё над головой.

Анастасия Макеева

Малькову досталась роль принца. Парочка выглядела очень романтично.

"Ну вот и наступил наш день счастья. Я уверена, мы сами рисуем свою жизнь и получаем то, что хотим. Да, на пути может быть много испытаний и уроков, и как их пройти — зависит от нас. Я люблю жизнь и люблю людей, я открыта для общения и к своим годам научилась признавать свои ошибки. Вчера была огромная красная Луна, только в день нашей свадьбы могла быть такая Луна. Сегодня обещали дождь с грозой, но словно для нас вышло солнышко и море спокойное, как зеркальная гладь", — написала Анастасия под снимками в Instagram.

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