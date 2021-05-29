Юморист Михаил Галустян разместил на своей страничке в Instagram фрагмент номера, который показался подписчикам провидческим и актуальным в связи с последними событиями в Белоруссии.
В юмористической миниатюре почти двадцатилетней давности Михаил Галустян выступает в роли того, кого допрашивают украинские спецслужбы.
"Самое страшное — ты попал в руки украинских спецслужб. Под дурака косить можешь?" — спрашивают артиста партнёры по номеру.
Галустян в миниатюре быстро отвечает на каверзные вопросы людей в камуфляже и в белых халатах.
В числе прочих вопросов юмориста просят назвать полное имя президента Белоруссии Лукашенко.
"Президент Белоруссии Лукашенко", — отчеканивает 21-летний Михаил.
"Странно всё это", — подписал архивное видео Гпалустян.
Фолловеры оценили актуальность номера.
"Полное имя: президент Беларуси Лукашенко. С — стабильность";
"Похоже, что КВН может смотреть сквозь время?" — прокомментировали видео в Сети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Белоруссия начала отвечать на травлю ЕС и к ней примкнувшей Украины по случаю ареста экстремиста Романа Протасевича.