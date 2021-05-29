Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб

Юморист Михаил Галустян разместил на своей страничке в Instagram фрагмент номера, который показался подписчикам провидческим и актуальным в связи с последними событиями в Белоруссии.

В юмористической миниатюре почти двадцатилетней давности Михаил Галустян выступает в роли того, кого допрашивают украинские спецслужбы.

"Самое страшное — ты попал в руки украинских спецслужб. Под дурака косить можешь?" — спрашивают артиста партнёры по номеру.

Галустян в миниатюре быстро отвечает на каверзные вопросы людей в камуфляже и в белых халатах.

В числе прочих вопросов юмориста просят назвать полное имя президента Белоруссии Лукашенко.

"Президент Белоруссии Лукашенко", — отчеканивает 21-летний Михаил. "Странно всё это", — подписал архивное видео Гпалустян.

Фолловеры оценили актуальность номера.

"Полное имя: президент Беларуси Лукашенко. С — стабильность"; "Похоже, что КВН может смотреть сквозь время?" — прокомментировали видео в Сети.

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