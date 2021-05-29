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Бывшая студентка Табакова вспомнила о его домогательствах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После скандального признания Елены Прокловой всплыли другие свидетельства о харассменте со стороны Олега Табакова.

Бывшая студентка Табакова вспомнила о его домогательствах

Елена Проклова своими заявлениями о том, что в 15-летнем возрасте у неё были отношения с известным артистом, навлекла на себя гнев общественности.

Рассказ Прокловой восприняли как попытку очернить уважаемого и талантливого актёра. Все почему-то решили, что актриса говорит об Олеге Табакове.

Бывшая студентка Табакова актриса Елена Антоненко тоже вспомнила о любвеобильном характере Олега Павловича.

"Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру", — цитирует слова Антоненко "Комсомольская правда".

Актриса признаётся, что она и ещё одна студентка с курса народного артиста СССР пострадала от излишнего внимания своего именитого педагога.

"Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: "Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку". И я убежала оскорбленная. У нас на курсе все считали, что у него был роман с нашей сокурсницей, 16-летней Олей Т. Возможно, история, схожая с Прокловой. Но Оля поступила смело — в отместку Олегу Павловичу начала встречаться с его сыном Антоном. И за это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой "за профнепригодность", — вспоминает Антоненко.

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Автор: Елена Былкина
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