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Друг Андрея Панина уверен, что актёра убили

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Друг и концертный директор актёра Андрея Панина Геннадий Русин не верит в официальную версию гибели актёра. Он считает, что артист умер насильственной смертью. Согласно его собственному расследованию, следы убийц ведут на Украину.

Друг Андрея Панина уверен, что актёра убили

В мае этого года Андрею Панину должно было исполниться 59 лет. Актёр скончался при загадочных обстоятельствах восемь лет назад. Тело артиста с многочисленными гематомами обнаружили в его квартире.

Официальная версия происшествия гласит, что артист упал сам и повредил голову при падении.

Знакомые Панина не верят в несчастный случай, предполагая, что артист перед смертью яростно защищался. На это указывает раскиданная мебель в его квартире, следы крови, ссадины на костяшках пальцев рук, осколки стекла в ранах.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти актёра, однако в 2015 году дело закрыли "за отсутствием состава преступления".

По версии Геннадия Русина, Панина убили случайно в результате драки.

"Я думаю, конечно, убивать его никто не собирался. Он же боксом занимался и вступил в поединок с теми людьми. В результате они ушли и закрыли с обратной стороны дверь на ключ. А в этот момент мой друг лежал и истекал кровью. Андрей умер из-за отека мозга", — цитирует слова Русина РИА ФАН.

Русин рассказал, что близкие Панина провели своё расследование и пришли к выводу, что в его смерти могут быть виновны украинские бизнесмены, которые обманули артиста, когда она снимался в Крыму.

"Видимо, эти люди приехали в Москву, чтобы его припугнуть. Это уже наше внутреннее расследование. Это было уже после того, как закрыли дело. С Украиной тогда были уже натянутые отношения, хоть и Майдана еще не было. Мы пришли к этой версии, и она подтверждалась, но мы решили, что Господь Бог накажет этих людей", — объяснил друг погибшего актёра.

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Автор: Елена Былкина
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