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Внук Пугачёвой рассказал, что сын Певцова умер на его глазах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наследник Дмитрия Певцова скончался почти десять лет назад при трагических обстоятельствах. Молодой человек выпал с третьего этажа.

Внук Пугачёвой рассказал, что сын Певцова умер на его глазах

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков видел, как погиб старший сын артиста — Даниил. Ребята учились вместе в школе и сидели за одной партой.

Осенью 2012 года Даниил Певцов на встрече с одноклассниками неаккуратно облокотился о перила балкона, упал с третьего этажа и скончался при падении, получив множественные повреждения внутренних органов.

В компании друзей тогда находился и сын Владимира Преснякова-младшего — Никита Пресняков.

"Да, была встреча одноклассников. Мы за одной партой сидели. Ну мы не прямо лучшие друзья, но хорошие приятели были. Он был очень весёлым, прямо актёр-актёр по жизни. Он постоянно искал, что бы вытворить, любил вытворять прикольные нестандартные забавные вещи", — рассказал Никита в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

На момент смерти Даниилу Певцову исполнилось 22 года. Для его известного отца смерть сына стала страшным потрясением. В день трагической гибели наследника артист всегда посвящает его памяти пост в Instagram.

Поклонники Певцова отмечают, что Даниил внешне очень похож на своего звёздного отца.

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Роковая вечеринка Даниила Певцова
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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