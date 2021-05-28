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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своём недуге

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25-летняя наследница Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, как болезнь матери повлияла на её самочувствие.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своём недуге

Анна Заворотнюк активно общается с подписчиками в своём Instagram-аккаунте. В разделе сторис девушка призналась, что тяжёлый недуг мамы перевернул её жизнь "вверх дном".

Анну посетил недуг, связанный с тяжёлыми переживаниями. Стресс перетёк у неё в тяжёлую депрессию.

Причём, по словам Анны, её болезнь потребовала помощи специалистов-медиков.

Заворотнюк-младшая лечится от болезни больше года. Борьбу с депрессией она не оставляет до сих пор. Она изо всех сил старается найти выход из душевного кризиса.

Анна объяснила, что будет готова рассказать свою историю, когда полностью избавиться от своего гнетущего состояния.

Она надеется, что её опыт преодоления будет полезен и другим людям, оказавшимся в подобной ситуации.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что Анастасии Заворотнюк стало хуже на фоне обострения онкологического заболевания.

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Анастасия Заворотнюк почувствовала себя хуже
Автор: Елена Былкина
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