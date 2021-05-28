30-летний сын Кристины Орбакайте — Никита Пресняков — счастлив в браке с женой Алёной Красновой.
Они поженились в 2017 году. Супруги живут в Москве, в квартире, которую им подарила Алла Пугачёва. Их часто спрашивают о том, когда они планируют стать родителями.
В эфире телепередачи "Судьба человека" Пресняков признался, что они с Алёной обсуждали этот вопрос.
"Да. Мы думаем о детях. Все задают этот вопрос. Но вот когда будет, тогда и будет. Я считаю, когда все наконец-то перестанут нас теребить с этим вопросом, тогда и будут дети", — заявил он.
Также Пресняков рассказал и о своей творческой деятельности. Сейчас он служит в Московском губернском театре, художественным руководителем которого является актёр Сергей Безруков. По словам Никиты, он много работает, репетируя с утра и до позднего вечера. Молодой человек отдыхает только по понедельникам.
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