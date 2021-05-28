Солнцев продолжает выкладывать "горячие" фото из прошлого Бузовой

Экс-соратник Ольги Бузовой по "Дому-2" Рустам Солнцев достаёт из каких-то неведомых запасников откровенные снимки своих коллег по телестройке, о которых девушки из реалити-шоу предпочли бы забыть как страшный сон. Похоже, фотокомпромата у него хватит ещё надолго.

Ольга Бузова

Бузова определилась со своим образом относительно недавно. Звезда превратилась из яркой блондинки с автозагаром в стильную девушку, из образа которой напрочь исчезли намёки на вульгарность.

Когда-то Ольга пыталась следовать беспощадной моде 2000-х годов. Фотографии Бузовой из прошлого выглядят несколько смело и провокативно.

Знаменитость, которая строит успешную карьеру в шоу-бизнесе, нечасто вспоминает о своих первых шагах на пути к известности. Зато менее удачливые экс-участники "Дома-2" периодически напоминают Ольге о прошлом. Особенно "любит" Бузову Рустам Солнцев, который не упускает случая потроллить телеведущую.

На этот раз в ход пошла "тяжёлая артиллерия". Солнцев разместил в своём Instagram фотографию, на которой запечатлены девушки из золотого состава "Дома-2" — Ольга Бузова и Алёна Водонаева.

Участницы телестройки сфотографированы в нижнем белье и в чулках.

Ольга Бузова

"Сектор приз на барабане!" — подписал фото Рустам.

Нашлись фолловеры, которые похвалили снимок, посчитав, что раньше Ольга выглядела лучше.

"Оля очень секси. Без всех этих филлеров. Естественно, мило, сексуально. То, что сейчас с ней происходит, конечно, ужасно. Девчачество", — выразили своё мнение подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.