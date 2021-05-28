От Гарри и Лизы Галкиных скрывают, что Никита Пресняков их племянник

Алла Пугачёва и Максим Галкин, видимо, считают, что "дяде Гарри и тёте Лизе" ещё рано объяснять, что тридцатилетний рыжебородый мужчина — их племянник.

Родственные связи в семье Примадонны выглядят весьма забавно.

Разница между старшей дочерью Аллы Борисовны Кристиной и двойняшками Лизой и Гарри — более сорока лет. Следовательно и первенец Кристины Никита Пресняков является для семилетних наследников Примадонны племянником. Такой парадокс, вероятно, пока не может уложиться в голове семилетних детей.

Звёздные родители, судя по всему, решили поберечь детей от сложной для их понимания информации. Никиту Преснякова такой родственный факт весьма забавляет. Молодой музыкант объяснил, что Лизу и Гарри пока не посвящают в эти тонкости, поэтому они не знают, кем он приходится им на самом деле.

Об этом Никита рассказал в программе "Судьба человека".

"Дети Аллы Борисовны. Они получается тебе — тётя Лиза и дядя Гарри", — сказал Борис Корчевников, беседуя с Никитой Пресняковым. "Тише! Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: "Дени, ой, как же тебя. Никита!" Они прямо вообще офигенные", — объяснил музыкант.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.