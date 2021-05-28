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Муж запретил Аните Цой пользоваться услугами суррогатной матери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

50-летняя Анита Цой задумалась о втором ребёнке. Напомним, что у певицы есть сын Сергей, который уже является самодостаточным человеком.

Муж запретил Аните Цой пользоваться услугами суррогатной матери

Супруг звезды поддерживает намерения жены, однако запрещает пользоваться услугами суррогатной матери. Об этом Анита рассказала в интервью журналистам на препати фестиваля "Жара".

По словам артистки, когда в своё время она заговорила о втором ребёнке, муж не поддержал эту идею. Он переживал, что не сможет обеспечивать малыша.

Но со временем мужчина очень захотел ребёнка, и теперь в этом плане супруги сходятся во мнениях. Но пока они не пришли к согласию по поводу способов пополнения в семье. Цой объясняет, что у неё на родине, в Корее, в семьях обычно много детей, и это оказывает на неё влияние на каком-то психологическом уровне.

"Он больше, чем я, наверное, теперь хочет иметь второго ребёнка. Но только, чтобы мы были родителями, никаких суррогатных матерей! Может быть, правда, я и сама смогу выносить ещё малыша, но меня пугает другое — как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет?!" — цитирует Аниту "Дни.ру".

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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