Муж запретил Аните Цой пользоваться услугами суррогатной матери

50-летняя Анита Цой задумалась о втором ребёнке. Напомним, что у певицы есть сын Сергей, который уже является самодостаточным человеком.

Супруг звезды поддерживает намерения жены, однако запрещает пользоваться услугами суррогатной матери. Об этом Анита рассказала в интервью журналистам на препати фестиваля "Жара".

По словам артистки, когда в своё время она заговорила о втором ребёнке, муж не поддержал эту идею. Он переживал, что не сможет обеспечивать малыша.

Но со временем мужчина очень захотел ребёнка, и теперь в этом плане супруги сходятся во мнениях. Но пока они не пришли к согласию по поводу способов пополнения в семье. Цой объясняет, что у неё на родине, в Корее, в семьях обычно много детей, и это оказывает на неё влияние на каком-то психологическом уровне.

"Он больше, чем я, наверное, теперь хочет иметь второго ребёнка. Но только, чтобы мы были родителями, никаких суррогатных матерей! Может быть, правда, я и сама смогу выносить ещё малыша, но меня пугает другое — как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет?!" — цитирует Аниту "Дни.ру".

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