Садальского отчитали за нападки на сына Нины Шацкой

Ранее разгорелся скандал по поводу того, что наследник Нины Шацкой, священнослужитель Денис Золотухин, не смог исполнить последнюю волю матери и похоронить её рядом с супругом Леонидом Филатовым. То, что певица не нашла упокоение рядом с мужем, Садальский назвал предательством.

Леонид Филатов похоронен на Ваганьковском кладбище. На могиле народного артиста России стоит памятник в полный рост.

Чтобы найти место для ещё одного захоронения, нужно было демонтировать монумент. Всё это требовало солидных материальных вложений.

По этой причине сын Нины Шацкой похоронил мать в другом месте. Это решение вызвало крайнее неодобрение некоторых знакомых певицы. В числе негодующих оказался Станислав Садальский.

"Его отец, мать, отчим были воспитаны ещё при Советской атеистической власти, сын стал священником. Отпрыск сначала предаёт родного отца, Золотухина, отказавшись от него, сегодня предал и мать, не исполнив последнюю волю быть похороненной с Лёней Филатовым. У Нины с Лёней был венчанный брак. Венчал их, между прочим, он. Ну уж такое предательство получилось… Наверно сын-священник считал папу и маму духовными врагами. Как же мне горько за Ниночку", — пишет Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики не поддержали возмущение артиста, попросив его воздержаться от осуждения.

"Люди, прекращайте пытаться рыться в чужом белье и судить кого бы-то ни было. О себе побеспокойтесь получше"; "Не судите! Оденьте его ботинки и пройдите его путь"; "Ничего ужасного в его поступке нет. Как раз он то знает, что неважно где похоронены, в вечности они вместе!" — пишут фолловеры под постом артиста.

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