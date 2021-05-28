EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На себя посмотрите: Новак ответил на слова министра США о "грязном" газе
Киркоров исполнит гимн перед матчем Россия - Болгария
В мозге обнаружена "кнопка" сытости
Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии
Вице-канцлер ФРГ: режим в Минске нужно изолировать
Разведка США получила новые данные об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
Власти Свердловской области лишили население лесных прогулок
В США обнаружили инструменты для татуировок старше трёх тысяч лет
Латвийский депутат извинился перед белорусами, которых хотел взять в заложники

Садальского отчитали за нападки на сына Нины Шацкой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее разгорелся скандал по поводу того, что наследник Нины Шацкой, священнослужитель Денис Золотухин, не смог исполнить последнюю волю матери и похоронить её рядом с супругом Леонидом Филатовым. То, что певица не нашла упокоение рядом с мужем, Садальский назвал предательством.

Садальского отчитали за нападки на сына Нины Шацкой

Леонид Филатов похоронен на Ваганьковском кладбище. На могиле народного артиста России стоит памятник в полный рост.

Чтобы найти место для ещё одного захоронения, нужно было демонтировать монумент. Всё это требовало солидных материальных вложений.

По этой причине сын Нины Шацкой похоронил мать в другом месте. Это решение вызвало крайнее неодобрение некоторых знакомых певицы. В числе негодующих оказался Станислав Садальский.

"Его отец, мать, отчим были воспитаны ещё при Советской атеистической власти, сын стал священником. Отпрыск сначала предаёт родного отца, Золотухина, отказавшись от него, сегодня предал и мать, не исполнив последнюю волю быть похороненной с Лёней Филатовым. У Нины с Лёней был венчанный брак. Венчал их, между прочим, он. Ну уж такое предательство получилось… Наверно сын-священник считал папу и маму духовными врагами. Как же мне горько за Ниночку", — пишет Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики не поддержали возмущение артиста, попросив его воздержаться от осуждения.

"Люди, прекращайте пытаться рыться в чужом белье и судить кого бы-то ни было. О себе побеспокойтесь получше";

"Не судите! Оденьте его ботинки и пройдите его путь";

"Ничего ужасного в его поступке нет. Как раз он то знает, что неважно где похоронены, в вечности они вместе!" — пишут фолловеры под постом артиста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Похороны Нины Шацкой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Россия разрешила австрийскому рейсу прилететь в Москву в обход Белоруссии
Ящерицы используют воздушные карманы для дыхания под водой
Садальского отчитали за нападки на сына Нины Шацкой
Киркоров исполнит гимн перед матчем Россия - Болгария
На себя посмотрите: Новак ответил на слова министра США о "грязном" газе
В мозге обнаружена "кнопка" сытости
Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии
Какие овощи можно высадить на зиму в открытый грунт
Вице-канцлер ФРГ: режим в Минске нужно изолировать
Евгений Миронов вспомнил неловкую историю, связанную с Орбакайте
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова
Деревья и кустарники
Какие декоративные кустарники посадить в тени вашего сада
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Военные новости
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников