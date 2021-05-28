Евгений Миронов вспомнил неловкую историю, связанную с Орбакайте

Звезда фильма "Идиот" Евгений Миронов рассказал, как при первой встрече с дочерью Аллы Пугачёвой он повёл себя весьма глупо.

В числе гостей на празднике в честь юбилея Кристины Орбакайте был и Евгений Миронов.

Произнося поздравительную речь, руководитель "Театра наций" рассказал, что очень хотел произвести на Кристину приятное впечатление, но из-за охватившего его волнения перепутал её песни с композициями Натальи Ветлицкой.

Орбакайте имела достаточно воспитания и такта, чтобы не обидеться на промах артиста.

"Мы с Кристиной познакомились на съемках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: "А какие?". И я такой: "Ну эта, "Посмотри в глаза, я хочу сказать!". Она говорит: "Это не моя песня"… И я понял, что коннекта не будет", — сказал Евгений Витальевич.

Кристина поняла, с какой песней спутал Миронов её хит.

"Он с "Позови меня среди ночи и дня" перепутал!" — отметила именинница.

Миронов высоко оценил актёрское дарование Орбакайте, вспомнив фильм "Чучело", в котором Кристина блестяще сыграла главную роль, будучи ещё ребёнком.

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