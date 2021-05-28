EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вице-канцлер ФРГ: режим в Минске нужно изолировать
Разведка США получила новые данные об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
Власти Свердловской области лишили население лесных прогулок
В США обнаружили инструменты для татуировок старше трёх тысяч лет
Латвийский депутат извинился перед белорусами, которых хотел взять в заложники
Переживём: замглавы МИД РФ о выходе США из ДОН
Анджелину Джоли обеспокоило положение политзаключённых в Белоруссии
Политолог: оторвав Белоруссию от России, Запад сможет "замкнуть кольцо"
Занято: глава Татарстана не стал приглашать Маска работать в регионе

Евгений Миронов вспомнил неловкую историю, связанную с Орбакайте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Идиот" Евгений Миронов рассказал, как при первой встрече с дочерью Аллы Пугачёвой он повёл себя весьма глупо.

Евгений Миронов вспомнил неловкую историю, связанную с Орбакайте

В числе гостей на празднике в честь юбилея Кристины Орбакайте был и Евгений Миронов.

Произнося поздравительную речь, руководитель "Театра наций" рассказал, что очень хотел произвести на Кристину приятное впечатление, но из-за охватившего его волнения перепутал её песни с композициями Натальи Ветлицкой.

Орбакайте имела достаточно воспитания и такта, чтобы не обидеться на промах артиста.

"Мы с Кристиной познакомились на съемках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: "А какие?". И я такой: "Ну эта, "Посмотри в глаза, я хочу сказать!". Она говорит: "Это не моя песня"… И я понял, что коннекта не будет", — сказал Евгений Витальевич.

Кристина поняла, с какой песней спутал Миронов её хит.

"Он с "Позови меня среди ночи и дня" перепутал!" — отметила именинница.

Миронов высоко оценил актёрское дарование Орбакайте, вспомнив фильм "Чучело", в котором Кристина блестяще сыграла главную роль, будучи ещё ребёнком.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кристина Орбакайте отметила юбилей! Полное видео с праздника
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Разведка США получила новые данные об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
Власти Свердловской области лишили население лесных прогулок
Аквагрунт: сохраняем воду для растений
В США обнаружили инструменты для татуировок старше трёх тысяч лет
Морозов вспомнил, как оконфузился перед Валерием Меладзе из-за шампанского
Латвийский депутат извинился перед белорусами, которых хотел взять в заложники
Переживём: замглавы МИД РФ о выходе США из ДОН
Орбакайте похвасталась морем цветов и кучей подарков после юбилея
Простые советы для садоводов: кратко о важном
Политолог: оторвав Белоруссию от России, Запад сможет "замкнуть кольцо"
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова
Деревья и кустарники
Какие декоративные кустарники посадить в тени вашего сада
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Военные новости
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников