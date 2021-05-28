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Морозов рассказал как оконфузился перед Валерием Меладзе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов вспомнил, как после застолья с Валерием Меладзе ему стало невыносимо стыдно.

Морозов рассказал как оконфузился перед Валерием Меладзе

Артист Морозов, выступающий в театре Евгения Петросяна в клоунском жанре, рассказал, что проявил бестактность к одному из поклонников Валерия Шотаевича.

Они отдыхали с Валерием Меладзе и девушками из группы "ВИА Гра" в одном из ресторанов Донецка. Один из узнавших певца поклонников отправил в качестве знака внимания за столик Меладзе презент в виде бутылки шампанского.

"Валера Меладзе тогда был вместе с девушками, с "ВИА Грой". Мы сидели за столом, девчонки куда-то убежали, и официант принес бутылку шампанского. Чуть ли не трясущимися руками нам ее открыл", — рассказал Морозов в YouTube-шоу "Говорящие головы".

Юмористу игристый напиток пришёлся не по душе. Он назвал шампанское "ужасной кислятиной".

Его, к сожалению, услышал человек, выбравший для исполнителя самое дорогое шампанское в ресторане.

Морозов услышал разочарованный голос дарителя за спиной.

"Я постеснялся ему в глаза смотреть", — признался Александр Морозов.

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