Дочь Аллы Пугачёвой певица Кристина Орбакайте выразила благодарность всем, кто одарил её красивыми букетами и презентами, которые ещё долго будут её радовать.
Ранее сама Примадонна после своего дня рождения снимала видео, на котором её замок утопает в цветах.
Букетов у Аллы Борисовны было так много, что она даже вынесла часть благоухающих цветов в сад.
Максим Галкин тогда выбрал короля всех букетов и показал масштабную цветочную композицию, состоящую из разноцветных миниатюрных роз. Такой сюрприз преподнесла народной артистке СССР Светлана Лобода.
Кристина Орбакайте тоже не была обделена в свой юбилей цветами. Каждый гость, приходящий на день рождения к певице, преподносил ей охапку прелестнейших цветов.
Всё это богатство Орбакайте расставила в гостинной. В сторис Instagram дочь Аллы Пугачёвой разместила видео с цветочным разнообразием.
Кроме букетов, на кадрах можно заметить пакеты с подарками.
"Юбилей прошел, а красота осталась. А какой аромат! Вся квартира в аромате моих любимых цветов. Спасибо! Очень красиво, круто, люблю вас всех! Подарки сейчас буду разбирать! Всем спасибо большое!" — написала Орбакайте, радуясь презентам.
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