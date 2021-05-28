Орбакайте похвасталась морем цветов и кучей подарков после юбилея

Дочь Аллы Пугачёвой певица Кристина Орбакайте выразила благодарность всем, кто одарил её красивыми букетами и презентами, которые ещё долго будут её радовать.

Кристина Орбакайте

Ранее сама Примадонна после своего дня рождения снимала видео, на котором её замок утопает в цветах.

Букетов у Аллы Борисовны было так много, что она даже вынесла часть благоухающих цветов в сад.

Максим Галкин тогда выбрал короля всех букетов и показал масштабную цветочную композицию, состоящую из разноцветных миниатюрных роз. Такой сюрприз преподнесла народной артистке СССР Светлана Лобода.

Кристина Орбакайте тоже не была обделена в свой юбилей цветами. Каждый гость, приходящий на день рождения к певице, преподносил ей охапку прелестнейших цветов.

Всё это богатство Орбакайте расставила в гостинной. В сторис Instagram дочь Аллы Пугачёвой разместила видео с цветочным разнообразием.

Цветы Орбакайте

Кроме букетов, на кадрах можно заметить пакеты с подарками.

"Юбилей прошел, а красота осталась. А какой аромат! Вся квартира в аромате моих любимых цветов. Спасибо! Очень красиво, круто, люблю вас всех! Подарки сейчас буду разбирать! Всем спасибо большое!" — написала Орбакайте, радуясь презентам.

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