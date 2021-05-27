Пелагея отсудила у экс-супруга всю недвижимость

Известная исполнительная русских народных песен Пелагея и хоккеист Иван Телегин в течение нескольких месяцев делили имущество после развода. Наконец, супруги завершили этот процесс. Певица смогла отвоевать всю недвижимость бывшего мужа.

По словам друзей Ивана, Пелагее досталась его квартира в элитном комплексе "Кутузовская Ривьера", загородный дом на Новой Риге и 50% от стоимости проданного автомобиля Bentley Continental GT.

Недавно Телегин решил подать ответный иск. Он намерен взыскать с экс-супруги половину её доходов за всё то время, что они жили в браке.

Иван считает, что певица перечисляла все заработанные деньги матери, а в семью ничего не вкладывала.

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