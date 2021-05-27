Екатерина Андреева сменила имидж из-за стресса

59-летняя телеведущая Екатерина Андреева впервые за долгое время решила сменить имидж. На своей странице в Instagram теледива опубликовала фотографию с новой причёской.

Андреева собрала волосы в высокий хвост и накрасила губы ярко-алой помадой.

Звезда утверждает, что эксперименты с внешностью помогают женщине снять стресс.

"А девочки знают — стрижку сделала, брови покрасила, туфли новые или платье купила — бац, изменила отношение к какой-нибудь ситуации в лучшую сторону. Потому и продолжительность нахождения в этом мире у девочек дольше", — написала Екатерина.

Поклонники звезды пришли в восторг от изменений во внешности телеведущей.

"Всегда на высоте", "Шикарная", "Катя, вам хорошо с хвостиком", "Причёска бомба", — написали они в комментариях.

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