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Галкин запретил Крутому снимать Пугачёву

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Напрасно Максим Галкин кричал всем, что на юбилее Орбакайте будет снимать только он. Композитор Игорь Крутой снял праздник дочки Примадонны и выложил эксклюзивные кадры в Сеть. Благодаря этому у публики есть возможность увидеть Аллу Пугачёву без ретуши и фильтров.

Галкин запретил Крутому снимать Пугачёву

Сама Алла Борисовна совершенно спокойно отнеслась к тому, что Крутой снимает её на видео. Маститая певица не пряталась и открыто говорила, смотря лицом в камеру.

Максима Галкина, напротив, обеспокоило то, что композитор нарушил правила, о которых гостям мероприятия он заявил с самого начала.

Супруг Примадонны заглянул в телефон Игоря Яковлевича и глаза его расширились от удивления.

"Видео что ли? А зачем я орал — только я фоткаю. Сними другое!" — сказал юморист.

Крутой, однако, не придал словам Галкина особого значения, продолжая снимать. Более того, заслуженный деятель искусств РСФСР разместил кадры в своём микроблоге.

Надо отметить, что Алла Борисовна даже без ретуши выглядит великолепно — молодо и подтянуто.

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Кристина Орбакайте отметила юбилей! Полное видео с праздника
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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