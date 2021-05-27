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Юморист Александр Морозов готовится к новой операции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Зрители помнят юмориста Александра Морозова как добродушного толстяка из "Кривого зеркала". Но за последние два года артист сильно изменился.

Морозов решил избавиться от лишнего веса. Похудеть с помощью диеты и спортивных тренировок актёру не удалось, поэтому он решился на хирургическое вмешательство.

К настоящему моменту Морозов сбросил около 60 кг. Несмотря на это, артист всё ещё продолжает работать над своей внешностью.

По словам звезды "Кривого зеркала", ему предстоит перенести ещё несколько операций, так как после липосакции остаётся большое количество свисающей кожи. Ему удалят кожу с груди, рук и шеи.

В эфире YouTube-шоу "Говорящие головы" Александр признался, что рад спустя 30 лет вернуть свою оптимальную физическую форму.

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Мир тела: Александр Морозов показал себя без кожи. Прямой эфир
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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