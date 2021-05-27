Евгений Миронов показал сына, которого долго скрывал от публики

Актёр, блистательно сыгравший Льва Мышкина в экранизации произведения Достоевского "Идиот", похвастался достижениями своего маленького наследника.

Евгений Миронов

Художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов не любит рассказывать о своей личной жизни.

Поклонники считали 54-летнего актёра закоренелым холостяком и жалели, что талантливый лицедей никак не обзаведётся детьми. Оказалось, что Миронову ловко удавалось скрывать своё отцовство на протяжении почти семи лет.

О том, что у артиста подрастает сын Пётр, стало известно, когда Евгений привёл отпрыска на одно из публичных мероприятий, представив мальчика как родного сына.

Теперь артист стал хвалиться успехами Пети в своём Instagram-аккаунте. Евгений Витальевич опубликовал в своём микроблоге снимок наследника.

Сын Евгений Миронова Петя

"Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!" — подписал фотографию Миронов.

Для многих подписчиков известие о наследнике стало новостью.

"Евгений! Боже мой! А я и не знала, что у вас есть сын! Боже! Как я рада! Самых наилучших пожеланий!!!" — писали фолловеры под постом артиста.

Фанаты артиста сошлись во мнении, что мальчик очень похож на отца.

"Красавчик! Весь в папу!" — выражали своё мнение интернет-пользователи.

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