Актёр, блистательно сыгравший Льва Мышкина в экранизации произведения Достоевского "Идиот", похвастался достижениями своего маленького наследника.
Художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов не любит рассказывать о своей личной жизни.
Поклонники считали 54-летнего актёра закоренелым холостяком и жалели, что талантливый лицедей никак не обзаведётся детьми. Оказалось, что Миронову ловко удавалось скрывать своё отцовство на протяжении почти семи лет.
О том, что у артиста подрастает сын Пётр, стало известно, когда Евгений привёл отпрыска на одно из публичных мероприятий, представив мальчика как родного сына.
Теперь артист стал хвалиться успехами Пети в своём Instagram-аккаунте. Евгений Витальевич опубликовал в своём микроблоге снимок наследника.
"Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!" — подписал фотографию Миронов.
Для многих подписчиков известие о наследнике стало новостью.
"Евгений! Боже мой! А я и не знала, что у вас есть сын! Боже! Как я рада! Самых наилучших пожеланий!!!" — писали фолловеры под постом артиста.
Фанаты артиста сошлись во мнении, что мальчик очень похож на отца.
"Красавчик! Весь в папу!" — выражали своё мнение интернет-пользователи.
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