Виктория Дайнеко призналась, что до сих пор страдает от любви

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко в передаче "Всё к лучшему" призналась в любви к хореографу Гарику Руднику. Звезда познакомилась с ним "Фабрике звезд-5". У них начался роман. Однако после пяти лет отношений влюблённые расстались. Но им удалось остаться друзьями.

Недавно Дайнеко представила клип на песню "Если бы ты знал". Над постановкой работал Рудник. Виктория была рада сотрудничеству, так как продолжает испытывать тёплые чувства к этому человеку.

"Мне легко влюбиться в талант, поскольку люди, излучающие харизму и особую энергетику, не могут не притягивать. Работала с Гариком и постоянно думала: "Мама дорогая!" Хорошо, что быстро пришла в себя. Нельзя забывать, что в будущем нет места прошлому. Всем нужно следовать своим путём", — рассказала певица.

Дайнеко утверждает, что не злопамятна, однако в её жизни был певец, с которым она не хотела общаться полгода.

Певица изменила к нему отношение только после того, как осознала, что хорошего он подарил ей за время знакомства. Возможно, этим человеком был Алексей Воробьёв.

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