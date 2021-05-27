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Манукян в роли ведущего "Дома-2" обосновался в гримёрке Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась продолжать вести реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "Ю". Место поющей ведущей занял её бывший бойфренд Давид Манукян. Экс-возлюбленный Ольги не только заменил её в роли ведущей телестройки, но и занял гримёрку, в которой Ольга Бузова на протяжении многих лет готовилась к съёмкам.

Манукян в роли ведущего "Дома-2" обосновался в гримёрке Бузовой

Стало известно, что вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым разбирать пикантные истории "Дома-2" будет и Давид Манукян.

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой появится на экране ТВ в первых числах июня.

Даве уже предсказывают, что именно он станет главным лицом знаменитого реалити-шоу, переняв эстафету у своей именитой подруги, отношения с которой закончились со скандалом.

О том, как приняли Манукяна на обновлённом телепроекте рассказал один из сотрудников шоу Андрей Черкасов.

"Я воспринял эту новость позитивно и с улыбкой. И первое, о чем я подумал, — это о том, как на это отреагирует Ольга Бузова. Мне почему-то кажется, что у всех возник именно этот вопрос. А вторая мысль, которая пришла мне в голову, — это то, что нужно подписаться на Даву в Инстаграм, что, собственно, я и сделал", — цитирует слова Черкасова Teleprogramma. pro.

Экс-участник телестройки Рустам Солнцев без особого восторга воспринял идею сделать ведущим "Дома-2" Манукяна.

"Рейтинги у шоу низкие. И одну пустоту пытаются закрыть другой, но целого числа не получается. Думаю, что Давид — неплохой парень. Но я слышал от инсайдера, что его пригласили для того, чтобы вызвать реакцию Ольги Бузовой, которая сейчас, на мой взгляд, находится в неадекватном состоянии. Я сужу об этом по ее последним постам, — поясняет Рустам Солнцев порталу Teleprogramma. pro.

При этом бывший коллега Бузовой по телестройке считает, что Ольга не сделает возрождённому проекту рекламы.

"Но никакой реакции от Ольги точно не последует. Сейчас у нее богомолья жизнь, она молится Богу. Я считаю, что это непрофессионально — приглашать ведущего только для того, чтобы вызвать реакцию. А это ничего не изменит, проект будет смотреть то небольшое количество людей, которое и смотрело его до этого момента", — уверен Солнцев.

В Сети уже шутят о том, что гримёрку после Бузовой по просьбе Манукяна вымывали святой водой. 

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Официально! Давид Манукян стал ведущим Дома 2! Дом 2 Новости Раньше Эфира (25.05.2021).
Автор: Елена Былкина
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