Элджея поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудники ДПС остановили рэпера Элджея, когда он пьяным колесил по Москве на автомобиле.

Как сообщает "Комсомольская правда", исполнитель Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера Элджея) ехал из ночного клуба. В автомобиле BMW i8, которым управлял артист, находилась также его супруга — телеведущая и блогер Настя Ивлеева

На проспекте Маршала Жукова звёздную пару задержали инспекторы ДПС. В ходе проверки оказалось, что рэпер был пьян.

По информации издания, исполнитель предложил сотрудникам правопорядка сначала триста тысяч рублей, затем сумма взятки возросла до полумиллиона рублей. Конечной ценой за "урегулирование" вопроса на месте стали семьсот тысяч рублей.

Несмотря на отчаянные попытки артиста не лишиться прав, у Узенюка всё же изъяли водительское удостоверение и составили на нарушителя протокол.

Супруга Элджея Настя Ивлеева тоже не отличается дисциплинированностью за рулём. Блогер частенько получает штрафы за нарушение скоростного режима.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.