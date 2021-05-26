Эвелина Блёданс рассказала, как готовит сына Семёна ко взрослой жизни

Эвелина Блёданс очень много времени посвящает развитию девятилетнего сына Семёна, который родился с синдромом Дауна.

Семён занимается в студии актёрского мастерства и, уже через несколько недель занятий, выступил на сцене. По словам педагогов, у мальчика есть творческие способности, поэтому ему следует развиваться именно в этом направлении.

"Только что мы вышли с урока музыки — Сёма потихонечку поёт, осваивает инструмент, — рассказала Блёданс в интервью изданию "СтарХиту". — В конце месяца он выходит в роли Шерхана в детском мюзикле "Маугли", активно репетирует. Конечно, я абсолютно уверена, что сын будет артистом. И учительница наша говорит, что у неё нет второго ребёнка с синдромом, у которого такой слух, чувство ритма. Думаю, из него выйдет толк".

Кроме того, Семён занимается плаванием. А не так давно Блёданс попыталась заинтересовать сына изучением английского языка.

Эвелина обеспокоена будущим своего сына, поэтому делает всё для его всестороннего развития. Звёздная мама даже хотела бы, чтобы её сын научился ручному массажу.

"Артисты артистами, но должно быть какое-то ремесло и в руках. Это то, чем сын всегда сможет в будущем заработать себе на хлеб. Хоть нам всего 9 лет, но потихонечку мы стараемся готовиться к взрослой жизни. Чтобы не остаться у разбитого корыта", — рассуждает Блёданс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.