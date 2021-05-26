Перенёсший инсульт Моисеев появился на юбилее Орбакайте

Борис Моисеев перенёс инсульт 11 лет назад, но так и не смог полностью восстановиться.

Раньше артист не пропускал ни одно важное музыкальное мероприятие и всегда был в числе гостей по случаю каких-либо торжеств у Аллы Пугачёвой. Но инсульт разделил жизнь певца на "до" и "после". Поклонники артиста вот уже много лет не видели его на сцене.

Борис Моисеев активно ведёт свою страницу в Instagram, но чаще выкладывает архивные снимки, сделанные до болезни. Очень редко в Сети появляются свежие фото звезды, на которых он запечатлён после инсульта.

На день рождения Кристины Орбакайте, которая вчера отметила 50-летие, Борис Моисеев всё же пришёл. 67-летний артист не позировал перед объективами фотокамер и сам ничего не снимал, однако на некоторых видео с праздника он всё-таки мелькнул.

Стоит отметить, что певец довольно хорошо выглядит для своего возраста. Видно, что он чувствует себя вполне комфортно, находясь в компании друзей.

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