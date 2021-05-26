Украинские поклонники встретили Макаревича визгом

Солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич отправился в гастрольный тур по "незалежной". Музыканта на Украине встречали с особой любовью. Симпатии заслуженный артист РСФСР граждан соседней страны заслужил тем, что часто высказывается в поддержку Украины.

Российских артистов не жалуют на Украине. Составлен обширный список знаменитостей, которым запрещено пересекать границу с недружественно настроенной соседней страной.

В перечне неугодных числятся Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова. Эти люди, по мнению представителей "незалежной" представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Андрей Макаревич никогда не терял поддержку граждан Украины, так как его позиция совпадает с мнением лидеров соседнего государства.

Руководитель группы "Машина Времени" Андрей Макаревич уже выступил в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах и Львове. Очередной концерт исполнитель дал в Полтаве, где собрал полный зал.

Украинские зрители настолько были рады видеть Макаревича, что приветствовали его восторженным визгом.

"Полтава. Не думайте, рассадка была в строгом соответствии с мед. требованиями. Это в конце все повскакивали", — написал Макаревич под видео, на котором его бурно встречает публика.

Далее путь музыканта лежит в Днепр.

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