Белорусский телеведущий устроил гневный разнос Евровидению

В Сети появилось видео, на котором представители официального белорусского телевидения обрушился на победителей Евровидения-2021 с гневной обличительной речью. Слова государственного пропагандиста напомнили россиянам праведный гнев советской пропаганды. Телеведущего из дружественной республики уже сравнили с Владимиром Соловьёвым.

"Посмотрите, что выиграло Евровидение! — сказал работник белорусского ТВ. — Это бестиарии извращенцев, голубых дегенератов, пахнувших СПИДом хлама. Слава богу, что в Белоруссии это не показывали. Современный мир демократии и прогресса. Он успешно прогрессирует в сторону полного маразма, в сторону безумных извращений, в сторону особей в стрингах, в сторону уничтожения всего человеческого в человеке. От этого прогресса мы должный отгородиться железным занавесом. Пусть уж лучше у нас будет диктатура. Весь мир утонет в этой пучине, но Беларусь останется островом свободы".

Интернет-пользователей речь телеведущего из соседней страны впечатлила.

"Мда, а я думала хуже Соловьёва трудно что-то придумать, ан нет здесь вдруг взял и удивил брат белорус", — комментируют видео в Сети.

Белоруссию в этом году отстранили от участия в Евровидении из-за неприемлемого текста заявленной на конкурс песни.

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